Bernardeschi, c'è lesione agli adduttori: almeno due settimane di stop, fuori contro la Lazio

Brutte notizie per Allegri che dovrà fare a meno di Bernardeschi per almeno due settimane. Ieri sera è subentrato nella ripresa a Belfast contro l’Irlanda del Nord e nel finale ha accusato un problema muscolare all’adduttore. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina al JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra. Tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli, Bernardeschi salterà ovviamente la ripresa contro la Lazio ma anche il Chelsea in Champions e l’Atalanta, in dubbio per la sfida contro la Salernitana del 30 novembre.