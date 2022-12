Diretta Argentina-Australia: c'è il Papu Gomez in attacco con Messi. Chi passa sfida l'Olanda

Scaloni all'esame Australia nella seconda gara degli ottavi di finale. L'Albiceleste, dopo aver vinto il Gruppo C con Polonia, Messico e Arabia Saudita aspetta solo Messi. Al quinto e ultimo Mondiale, Leo non ha mai segnato in una fase a eliminazione diretta e dopo aver battuto il record di presenze di Maradona punta a caricarsi la squadra sulle spalle. Qualche problema nel recupero fisico: "Dopo la gara contro la Polonia siamo andati a dormire alle 4 del mattino e non abbiamo avuto il tempo di recupero concesso agli avversari. Non è una sciocchezza", ha avvertito il ct dei sudamericani. L'Australia torna agli ottavi dopo 16 anni e arriva da seconda nel gruppo D, giocato insieme a Francia, Tunisia e Danimarca. "Dobbiamo credere in ciò che stiamo facendo. Stiamo di nuovo unendo la gente del nostro Paese dopo la pandemia e la cosa migliore è che non è ancora finita", ha detto il commissario tecnico Grham Arnold che si affida alla fantasia di Leckie e Duke in attacco. Chi passa affronta l'Olanda ai quarti.

Le formazioni ufficiali

ARGENTINA (4-3-3): E.Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E,Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez, Gomez. All. Scaloni

AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; Leckie, Mooy, Irvine, Baccus; McGree Duke. All. Arnold

Dove vedere Argentina Australia

Calcio d'inizio alle ore 20 allo stadio Ahmad Bin Ali. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1, in streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.it