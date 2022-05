Arbitro eroe pratica massaggio cardiaco al giocatore svenuto in campo

Attimi di paura durante Casertana-Rotonda, partita valida per il campionato di Serie D. Kapustins, portiere ospite, cade a terra dopo uno scontro di gioco fortuito con un avversario perdendo i sensi. Prima l'intervento del compagno di squadra De Foglio e poi quello dell'arbitro sono decisivi. De Foglio, essendosi accorto della situazione, è intervenuto immediatamente per tenere la lingua del suo compagno di squadra per evitare che soffocasse. Subito dopo il direttore di gara, il signor Franzò di Siracusa, si è anche lui avvicinato al portiere per praticare nu massaggio cardiaco. L'arbitro ha capito la situazione grazie anche alla sua esperienza fuori dal campo. Il 27enne è infatti assistente di sala operatoria presso l’ospedale di Ragusa. Kapustins ha subito una frattura composta bilaterale ed è ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta tenuto sotto stretta osservazione. Le sue condizioni sono stabili ma non è in pericolo di vita.