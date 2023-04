Achille Costacurta, notte di follia: pugno al volto di un agente della polizia. Il figlio di Billy e Martina Colombari denunciato

Achille Costacurta, figlio dell'ex calciatore del Milan Billy e di Martina Colombari, è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Martedì sera, riporta Il Giorno, il 18enne (che ha partecipato con la mamma a Pechino Express) avrebbe fatto una sfuriata in un taxi e poi aggredito la polizia locale. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, avrebbe colpito con un pugno uno dei vigili, che è stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni.

Achille Costacurta, la notte di follia a Milano

Achille Costacurta, poco dopo le 23 di martedì sera, secondo la ricostruzione è salito su un taxi in zona Tortona. Per motivi ancora sconosciuti, avrebbe dato in escandescenze all'interno del veicolo. Il tassista a quel punto si è avvicinato a una pattuglia della polizia locale in via Savona, in servizio per il Fuorisalone. Secondo alcuni testimoni, Costacurta avrebbe anche lanciato accessori griffati fuori dai finestrini. I vigili, visto che il ragazzo si rifiutava di uscire, hanno aperto le portiere ma uno di loro è stato colpito con un pugno in pieno volto. Achille Costacurta è stato portato in via Custodi, all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. È stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, d’intesa con il pm di turno. All’alba è stato affidato al padre, arrivato in via Custodi per riaccompagnarlo a casa.