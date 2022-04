Lazio-Milan, Acerbi “ride” dopo il gol di Tonali: esplode la bufera social

Lazio che esce sconfitta in extremis 1-2 all'Olimpico nel match contro il Milan: decisivo il gol di Tonali in pieno recupero con una mezza papera difensiva di Francesco Acerbi. Il difensore rinvia maldestramente la palla di testa e il rossonero fa il gol del 2-1 finale. Dopo il gol milanista, però, Acerbi viene pizzicato dalle telecamere tv a sorridere. Un ghigno, forse solo un sorriso amaro per la beffa clamorosa a partita ormai conclusa, che non è però passato inosservato sui social, soprattutto ai tifosi della Lazio.

Immediatamente l'hashtag Acerbi è entrato nei trend di twitter e sono stati tantissimi i tifosi che hanno segnalato lo strano episodio, più di qualcuno non ha risparmiato frecciate e anche qualche insulto (pur sempre condannabile) al difensore laziale, ex del Milan.

Non lo possono vedere più neanche i compagni di squadra. #Marusic se lo magna vivo. #Acerbi pic.twitter.com/ye8gZHvECU — Matti Da Dribblare (@MattiDDribblare) April 24, 2022

Tra l'altro Acerbi, dopo il gol subito dal Milan ben oltre il 90', è stato avvicinato dal compagno di squadra laziale Marusic che, furioso, gli ha urlato parole infuocate a quanto pare all'orecchio. Altra immagine ripresa distintamente dalle tv e che è subito rimbalzata sui social con migliaia di commenti.