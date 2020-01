Kobe Bryant morto, chi era la star Nba: dall'infanzia in Italia al successo con i Lakers

Kobe Bryant è un'autentica leggenda del basket, nonché uno degli sportivi più conosciuti al mondo. L'ex cestista, morto in un incidente di elicottero, è considerato uno dei più grandi giocatori della storia della Nba. Nato a Filadelfia nel 1978, all'età di 6 anni si trasferì in Italia per seguire il padre Joe Bryant, anche lui cestista, che giocò a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Rimase nel nostro paese fino ai 13 anni.

Ultimo aggiornamento: 21:10

Nella carriera di Kobe Bryant c'è stata una sola squadra, icompagine con cui ha conquistato 5 titoli. Bryant è stato il primo giocatore Nba a militare nella stessa squadra per 20 anni. Con la Nazionale statunitense ha partecipato ai FIBA Americas Championship 2007 e ai giochi olimpici di Pechino 2008 e di Londra 2012, vincendo la medaglia d'oro in tutte e tre le manifestazioni. Si è ritirato dai parquet Nba nel 2016.