Pallavolo, la coppa Italia è di Piacenza. Trento si arrende in tre set. Mattarella consegna il titolo

E’ volley, ma è come essere all’Olimpico: PalaEur, quasi 12mila spettatori, sono libere giusto le passerelle. C’è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna. Con il presidente del Coni Malagò, con il ministro Abodi, con il presidente della Fipav Manfredi. E’ festa per la pallavolo, ma in generale per lo sport italiano.

LA FINALE

Lo spettacolo è sugli spalti, con un centinaio di piacentini, e la curva Gislimberti, di Trento. Le coreografie, tutto, sono da grande evento. Sul parquet coloratissimo non c’è pathos: Piacenza trionfa, 3-0 su Trento, regina di finali perse con Angelo Lorenzetti. Blue energy Gas sales aveva compiuto l’impresa sabato, 3-0 a Perugia, superata dopo 33 successi. E' la domenica di Hristo Zlatanov, il bulgaro che meritava di essere il perno dell’Italia. E’ curioso che Piacenza si aggiudichi il primo trofeo dell’èra Elisabetta Curti con il vice, Massimo Botti, parmigiano. Lube Civitanova vive la stagione peggiore della storia, fuori in semifinale di supercoppa e mai fra le prime 3 in campionato, Piacenza diventa favorita per lo scudetto. e Milano ha possibilità di semifinale, è stata a un passo dal superare Trento. Perugia-Piacenza è la probabile finale scudetto di oggi, salvo imprese di Civitanova e Trento, in questo momento complicate.

LA CONSEGNA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha premiato Piacenza per la vittoria della Coppa Italia consegnando il trofeo al capitano Antoine Brizard. Il Capo dello Stato è stato accompagnato a bordo campo dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal ministro Andrea Abodi e dai numeri uno della Fipav e della Lega pallavolo, Giuseppe Manfredi e Massimo Righi. Mattarella prima di lasciare il parterre ha stretto la mano e parlato con il capitano della sconfitta Itas Trentino, il bulgaro Matej Kaziyski.