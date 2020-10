Sinner strepitoso vola ai quarti di finale del Roland Garros: battuto Zverev in 4 set

Jannik Sinner sgomita per trovare il suo posto nella storia del tennis. Il 19enne di San Candido, alla sua prima partecipazione al Roland Garros, centra una clamorosa qualificazione ai quarti di finale, che è anche il suo miglior piazzamento in uno Slam. E, per farlo, il fenomeno azzurro ha battuto il numero 7 del mondo e testa di serie numero 6 del torneo Alexander Zverev, fresco finalista agli Us Open. Sinner ha dominato il tedesco, chiudendo con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-3, concedendosi solo una leggerissima flessione nel terzo set che, ad ogni modo, non ha scalfito il suo progetto di gioco. L'allievo di Riccardo Piatti ha sempre avuto in mano il pallino del gioco, costringendo l'avversario a continui spostamenti per il campo e martellandolo sulla diagonale del rovescio, spesso con angoli imprendibili per il più esperto rivale.

LEGGI ANCHE--> Sinner, il predestinato che non conosce la pressione

Della maturità in campo di Sinner - a dispetto della giovane età - si dice da tempo, ma ciò che colpisce sono i progressi che il 19enne azzurro mette in mostra da un torneo all'altro, un potenziale che si sviluppa a vista d'occhio settimana dopo settimana. Se già a Roma Sinner aveva impressionato, battendo Stefanos Tsitsipas, a distanza di una quindicina di giorni si è presentato a Parigi in una veste ancora più solida e impeccabile. Sulla strada delle semifinali adesso lo attende qualcosa in più di un esame di maturità: nel prossimo turno ci sarà infatti il numero 2 del mondo Rafa Nadal, a caccia del 13° successo al Roland Garros, che oggi ha travolto 6-1 6-1 6-2 il figlio d'arte Sebastian Korda. Intanto, indipendentemente da come andrà la sfida con il fenomeno di Manacor, Sinner, alla fine dello Slam parigino, si godrà il suo best ranking: diventerà numero 46 del mondo, irrompendo per la prima volta in carriera nella top 50. E il bello, è opinione di tutti, deve ancora arrivare.



Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA