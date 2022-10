Giro di Lombardia, bis di Tadej Pogacar

COMO - Tadej Pogacar ha bissato oggi il successo dell'anno scorso, aggiudicandosi anche la 116/a edizione odierna del Giro di Lombardia, una delle cinque gare monumento della stagione ciclistica, meglio conosciuta come la "classica delle foglie morte", con partenza da Bergamo e arrivo a Como, dopo 253 chilometri. Lo sloveno si è imposto in uno sprint a due sullo spagnolo Enric Mas. Poco più indietro l'altro spagnolo Mikel Landa. Era l'ultima gara della carriera per due campionissimi come Vincenzo Nobali e Alejandro Valverde appaluditi a lungo dal pubblico all'arrivo.