Dove vedere il Palio di Siena del 17 agosto in tv e streaming

Dopo lo stop di ieri causato da un forte diluvio, torna il Palio di Siena oggi 17 agosto. L'attesa, meteo permettendo, è finita. Operai e dipendenti del Comune di Siena sono al lavoro dalle 6.30 di questa mattina, infatti, per la sistemazione della pista di tufo in Piazza del Campo dopo la pioggia e il conseguente rinvio del Palio nella giornata di ieri. Definiti anche gli scoppi dei mortaretti, che scandiscono i tempi del Palio, i quali oggi vengono anticipati di 20 minuti per la giornata di oggi. Quindi alle ore 14.50 il primo preavviso; alle ore 15.20 il secondo preavviso; alle ore 16,10 lo sgombero della pista; alle ore 16.30 l'ingresso del Corteo Storico nel "Campo"; alle ore 18.40 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. Ma ecco l'elendo delle contrade presenti e dove vedere la diretta del Palio di Siena in tv

Dove vedere il Palio dell'Assunta in tv e streaming

Il Palio di Siena del 16 agosto sarà trasmesso in onda in diretta tv e streaming. La tv che ha acquisito i diritti è La7 che sarà collegata da Piazza del Campo. Il collegamento tv, in chiaro e gratis, inizierà alle ore 16:45. Grazie allo streaming, sarà possibile seguire al diretta anche su pc e smartphone.

Le contrade che partecipano al Palio del 17 agosto

Corrono di diritto le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell'anno precedente (in questa occasione, dopo lo stop di due anni, nel 2019) nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest'anno per il Palio del 16 agosto (posticipato a oggi 17 agosto) le Contrade che corrono di diritto sono: Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio e Valdimontone. A queste si sono aggiunte le altre tre contrade estratte a sorte lo scorso 10 luglio: Onda, Selva e Chiocciola. Saranno dunque tre le coppie di rivali che si affronteranno sul tufo di Piazza del Campo: Chiocciola-Tartuca, Civetta-Leocorno e Nicchio-Valdimontone.

Il nome dei cavalli e dei fantini del Palio di Siena

Tartuca (Remorex – Federico Arri detto Ares), Lupa (Astoriux – Giuseppe Zedde detto Gingillo), Giraffa ( Arestetulesu – Michel Putzu), Civetta (Ungaros – Massimo Columbu detto Veleno II), Leocorno (Violenta da Clodia – Giovanni Atzeni detto Tittia), Nicchio (Zio Frac – Stefano Piras detto Scangeo), Valdimontone (Solu Tue Due – Giosuè Carboni detto Carburo), Onda (Tabacco – Carlo Sanna detto Brigante), Selva (Reo Confesso – Sebastiano Murtas detto Grandine), Chiocciola (Viso d’Angelo – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio)