Ciclismo, Bernal rassicura i tifosi dal letto d'ospedale: «La mia gara più difficile... Sono tornato!»

Dopo il gravissimo incidente che lo ha visto coinvolto, Egan Bernal è tornato a rivolgersi ai propri tifosi facendo affidamento al proprio profilo Instagram. Il ciclista colombiano, che pochi giorni fa era stato travolto da un bus, ha subito ben cinque operazioni - di cui due alla colonna vertebrale - dopo aver riportato fratture multiple in tutto il colpo. Un brutto colpo che però non ha demoralizzato il campione del Team Ineos Granadiers: scampato il pericolo di vita oggi ha voluto ringraziare i propri fan e tutti gli amanti delle due ruote che lo hanno circondato d'affetto in questi giorni tra la vita e la morte. Venti ossa rotte, undici costole fratturate, la perforazione di entrambi i polmoni: tutto ciò non ha spento il suo sorriso e la voglia di tornare al più presto in sella. «Mi sono quasi ucciso, ma sapete una cosa? Sono grato a Dio per avermi fatto passare tutto questo. Questa è la gara più difficile, ma ho un grande gruppo di persone intorno a me. Ieri mi sono sottoposto all'ultimo grande intervento chirurgico e sembra che tutto sia andato bene. Pronto per recuperare e affrontare anche questo… Sono tornato!!! Let’s rock», questo il messaggio social di Bernal.

