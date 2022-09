Riparte il treno del basket. È subito Milano-Bologna: dove vedere la nuova stagione in tv e streaming

Con la Supercoppa si alza il sipario di una nuova stagione di pallacanestro. Si parte oggi a Brescia, dove ci saranno quattro squadre impegnate (Milano, Virtus Bologna, Tortona e Sassari). La Supercoppa, dunque, come prologo del campionato, che prenderà ufficialmente il via nel weekend con l'anticipo di sabato alle ore 20.30 tra Treviso e Reggio Emilia e che vedrà anche il ritorno nella massima serie di Verona e Scafati. Non solo: nella nuova stagione rivedremo in Eurolega due club italiani (Olimpia Milano e Virtus Bologna), evento che non accadeva dal 2015.

Subito rivincita

Proprio queste ultime due si sfideranno stasera (ore 20.45, diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eleven Sports) nella seconda semifinale alle 18, invece, è in programma Tortona-Sassari -, in quella che è la rivincita della finale scudetto, vinta da una Milano che nel mentre si è rinnovata: tante partenze illustri, su tutte quella del Chacho Rodriguez ma anche diversi arrivi, tra questi quelli di Stefano Tonut. Sul fronte Virtus, invece, tra i volti nuovi c'è quello della guardia danese Gabriel Lundberg. «Dobbiamo fare del nostro meglio», rilancia Sergio Scariolo, che dopo il trionfo con la Spagna nella rassegna continentale vuole riportare lo scudetto a Bologna.

Ripartenza

Gli Europei sono ormai alle spalle e ora si ricomincia a fare sul serio anche in Italia. Con rinnovate ambizioni. «Dopo oltre due stagioni molto difficili a causa della pandemia - ha affermato il presidente della Lega Basket Umberto Gandini - il nostro obiettivo principale è quello di riempire nuovamente i palasport che devono tornare a essere centri di aggregazione e divertimento. In questo ci aiuterà certamente anche la spinta della Nazionale Italiana che ha ben figurato agli ultimi Europei (fuori ai quarti contro la Francia ai supplementari, ndr). Il fatto di avere due squadre al via della massima competizione europea per club è un fatto importante che conferma l'accresciuta competitività del campionato, per il quale ora i club devono continuare a lavorare per far diventare il nostro torneo sempre più avvincente».

Dove vedere la nuova stagione di basket in tv e streaming

È un campionato che presenta delle novità legata alle licenze e alle partite in chiaro. Conferma il presidente Gandini: «La Frecciarossa Supercoppa sarà il primo evento che verrà trasmesso dal nostro nuovo partner tv per quanto riguarda lo streaming, Eleven Group, che per i prossimi 3 anni sarà con noi. Tutte le partite saranno trasmesse da Eleven sulla sua piattaforma streaming e su tutte le altre possibilità di accesso, due partite saranno su Eurosport 2 - una al sabato e una la domenica, come negli anni passati, all'interno dell'universo pay di Sky e altri. La novità del giorno è aver trovato un nuovo partner che ci affiancherà per la distribuzione e la promozione del campionato italiano di basket in Italia: è ancora il gruppo Warner Bros Discovery, infatti, che trasmetterà una partita in chiaro per turno sul canale DMAX, numero 52 del digitale terrestre. Il canale Nove, invece, a partire dal 2 ottobre - con la prima partita che sarà Milano-Brescia - alle 18.15 della domenica trasmetterà la miglior partita della giornata, oltre alle semifinali e finali di Final Eight di Coppa Italia, tutti i playoff e le finali in chiaro».