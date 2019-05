Turismo: Regione investe su eventi di qualità per promuovere il Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cormons (Go), 23 mag - Un evento giovane, nato solo tre anni fa, eppure capace di crescere in così poco tempo, contribuendo alla promozione del Friuli Venezia Giulia grazie alla capacità di fare squadra con più attori del territorio e coniugando enogastronomia, cultura e musica.E' la considerazione espressa dall'amministrazione regionale, rappresentata dall'assessore al Turismo, su Enjoy Collio Experience, la manifestazione giunta alla terza edizione, presentata oggi nella sala consiliare del municipio a Cormons, e in programma tra il 29 maggio ed il 2 giugno prossimi con un calendario ricco di appuntamenti pensati per i 42 giornalisti internazionali e nazionali ospiti del consorzio Collio e 20 experience per il pubblico.La Regione, come è stato illustrato, è impegnata nella promozione turistica per far conoscere il Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale. Se nel passato è mancato un progetto organico e una collaborazione reale con i portatori di interesse, oggi l'amministrazione regionale si è data obiettivi chiari: in primis quello di promuovere tutti insieme il territorio valorizzando i nostri brand, come il Collio, che rappresentano un patrimonio per tutta la comunità. L'esponente regionale ha ricordato le importanti risorse regionali investite sulle manifestazioni che portano ricadute concrete per l'economia regionale. Si tratta di investimenti su eventi di qualità che sono in grado di generare un moltiplicatore economico importante a vantaggio dell'intero Friuli Venezia Giulia che può dimostrare di essere una meta turistica dalle potenzialità elevate.A presentare l'appuntamento sono intervenuti numerosi amministratori comunali accanto a Roberto Felluga, vice presidente del consorzio Collio, che ha ricordato come la terza edizione dimostri l'impegno costante dell'ente consortile verso la promozione dei valori della storia del territorio.Due le principali novità di questa edizione: il treno storico con partenza, domenica 2 giugno, da Trieste e arrivo a Cormons e il concerto del jazzista di fama mondiale Enrico Rava che, grazie alla partnership fra il consorzio Collio ed il circolo Controtempo, si esibirà il 2 giugno a partire dalle 21 all'auditorium di Gorizia.Per la prima volta il treno storico in partenza da Trieste effettuerà fermata a Cormons dove si potranno degustare le eccellenze del Collio per poi proseguire a Gorizia e visitare alcuni dei luoghi più caratteristici della città oltre alle mostre sull'imperatore Francesco Giuseppe I e su "L'indispensabile superfluo" a Palazzo Coronini Cronberg accompagnati durante il viaggio in treno, dalle note del gruppo Cocktail Capers, con un repertorio omaggio ai gruppi degli anni '30 e '40 della 'swingin' America.Durante il viaggio in treno, si potranno ottenere informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria grazie ai componenti dell'associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio.Nel dettaglio, la manifestazione inizia il 29 maggio, sul monte Quarin, a Cormons, per un pic nic tra i filari organizzato in collaborazione con il Comune di Cormons. Il giorno seguente, a San Floriano del Collio, lo chef stellato Daniele Repetti preparerà un menù suggestivo, accompagnato dai vini dei produttori. Venerdì 31 sarà la volta del premio Collio, al Castello di Spessa, dove verranno premiate le migliori tesi e i migliori articoli che parlano del nostro territorio per poi concludere la serata con una cena esclusiva con la chef stellata Antonia Klugmann, per un evento riservato e di grande spessore che vedrà i vini del Collio accompagnare le più alte espressioni della cucina del territorio.Sabato 1° giugno il parco Coronini a Gorizia ospiterà, invece, la mostra degustazione del Collio, con una trentina di aziende presenti, degustazioni guidate e la possibilità di assaggiare il meglio della produzione vinicola delle nostre colline.Tutte le informazioni sull'evento si possono reperire sul sito www.collio.it. ARC/LP/ppd