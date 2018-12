Trasporti: Pizzimenti, riattivato raccordo ferroviario Lisert

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 13 dic - Sarà riattivato alle ore 13 di oggi il raccordo ferroviario Lisert a servizio del Porto di Monfalcone e delle aziende insediate nell'area dopo i lavori di manutenzione urgenti realizzati dalla Regione tra martedì 11 e mercoledì 12 dicembre."Abbiamo mantenuto l'impegno di realizzare nei tempi concordati con gli operatori dell'area i lavori sul raccordo Lisert risolvendo alcune situazioni di criticità che ne avevano determinato la chiusura nella giornata di lunedì 3 dicembre", spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti.I lavori urgenti hanno interessato poco meno di un chilometro di raccordo e sono stati realizzati con un impiego continuativo di tre squadre per un totale di 21 addetti: hanno riguardato il rinnovamento totale di uno dei binari del fascio Lisert presso la stazione di Monfalcone e di alcune curve, con la sostituzione, tra l'altro, delle rotaie e delle traverse in legno fortemente degradate con altre in cemento armato precompresso."Il raccordo ferroviario Lisert è un'infrastruttura strategica sulla quale sono in corso lavori importanti di manutenzione straordinaria finanziati e gestiti direttamente dalla Regione per migliorare l'operatività ferroviaria dell'area industriale e del Porto: si tratta di un positivo esempio di intervento regionale diretto", ha aggiunto Pizzimenti. ARC/Com/EP