StabilitÃ : Pizzimenti, ampliata potenzialitÃ  trasporto regionale

Trieste, 15 dic - "Abbiamo consolidato la situazione che abbiamo ereditato ampliando le potenzialità del trasporto regionale con nuovi treni e nuove linee di collegamento".Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell'odierna seduta del Consiglio regionale dedicata all'approvazione della Legge di Stabilità.Lo stesso Pizzimenti ha sottolineato come nello strumento di programmazione finanziaria sia stata dedicata particolare attenzione, in termini di risorse, ai porti di Monfalcone e Porto Nogaro per opere infrastrutturali di ammodernamento."Questo investimento - ha spiegato l'assessore - trova le sue motivazioni nel fatto che lo scalo di Trieste ha ormai raggiunto un livello di saturazione del traffico merci, quindi Monfalcone e Porto Nogaro diventano strategici in un'ottica di sistema regione".Infine Pizzimenti ha fatto un passaggio anche sulla gara del trasporto pubblico locale del Fvg, del valore di oltre 120 milioni di euro all'anno per dieci anni, bloccata da un lungo contenzioso giudiziario."L'auspicio - ha concluso l'assessore - è che questa vicenda si risolva in tempi brevi. L'aggiudicazione definitiva alla società vincitrice, infatti, ci consentirà finalmente di avviare quelle azioni per migliorare il servizio erogato ai cittadini".ARC/GG/ep