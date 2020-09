Sport: Fedriga, dopo calcio aprire a pubblico anche altre discipline

Stasera la presentazione della Pallacanestro Trieste Allianz Trieste, 22 set - "Il prossimo giovedì avremo una riunione importante con il Governo e in quella sede porterò sul tavolo, assieme alle altre Regioni, l'apertura al pubblico - come sta accadendo per il calcio - anche per gli altri sport, tra cui il basket".



Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della presentazione della Pallacanestro Trieste Allianz in vista dell'inizio di campionato della massima serie nazionale di basket.



"Proprio con la Pallacanestro Trieste - ha spiegato Fedriga - abbiamo portato avanti una sperimentazione di successo che ha dato la possibilità a un numero limitato di spettatori di assistere alle partite di Supercoppa. Un esempio virtuoso, che porteremo al tavolo romano".



Come ha sottolineato il governatore, in questa stagione alla sfida sportiva si associa quella di poter riportare il pubblico al palazzetto dello sport. "Su questo - ha concluso - l'impegno della Regione sarà costante e si affiancherà al lavoro che la società sta facendo, e farà, per adempiere alle direttive finalizzate alla sicurezza sanitaria dei giocatori e dei tifosi". ARC/GG/pph



