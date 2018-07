Scherma: soddisfazione Regione per doppia affermazione Navarria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone, 22 lug - "Complimenti a Mara. Spero di incontrarla presto e ringraziarla di persona per aver portato sul "tetto del mondo" la nostra Regione". Con un tweet il governatore della Regione Massimiliano Fedriga si ├Ę complimentato oggi con l'atleta di Carlino, vincitrice della Coppa del mondo e del titolo mondiale alla manifestazione iridata in corso di svolgimento a Wuxi, in Cina.Felicitazioni per la doppia affermazione vengono anche dall'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli, la quale ha affidato anch'essa ad un tweet la sua gioia per il successo."Con il titolo di quest'oggi - ha detto l'esponente dell'esecutivo Fedriga - prosegue il percorso d'oro dei talenti sportivi cresciuti nella nostra regione. Grazie, Mara! Il Friuli Venezia Giulia festeggia oggi un altro primato mondiale, quello conquistato dalla spada dorata della Navarria. Continua a crescere - conclude Gibelli - il numero di primati nazionali, europei, mondiali e olimpici di quegli sport che amiamo solo il giorno delle medaglie d'oro. #AmiamoliOgniGiorno questi #SportPiuCheMaggiori! ARC/AL/ppd