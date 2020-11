Salute: Riccardi, indicatori danno il nostro Rt in calo

Trieste, 27 nov - "Usciamo da questa settimana con la confermada parte del Governo delle condizioni che collocano ancora ilFriuli Venezia Giulia in zona arancione. Anzi, gli indicatori cisegnalano che, pur in una situazione di preoccupazione che non vanascosta, il nostro Rt tende a calare in modo significativo".

Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute,Riccardo Riccardi, nel corso della seduta odierna della IIICommissione.

"Senza fare polemiche di qualsiasi genere è bene chiarire che idati resi noti da altre organizzazioni elaborati recentementepresentavano un problema di fondo. Erano stati caricati infatti ivalori riguardanti i flussi delle positività elaborate dailaboratori privati tenendo conto solo dei numeri dei positivi:c'era il numeratore e non il denominatore, determinando così unaumento importante di quel parametro. Un problema certificatodalle anticipazioni fatte oggi dal Governo sulla situazione dellanostra regione".

"In questo momento è fondamentale mantenere la massima luciditàper affrontare con grande impegno e determinazione le diversesituazioni di criticità. In una fase di emergenza come quella chestiamo vivendo - ha sottolineato il vicegovernatore - tuttidovrebbero farsi un esame di coscienza prima di fare affermazioniavventate".

"Il Friuli Venezia Giulia, infatti, sta dialogandoquotidianamente con l'Esecutivo nazionale che, con il nuovo Dpcm,dovrà prendere decisioni importanti su temi molto complessi, apartire dalle scuole. Dobbiamo avere la ragionevole certezza - haprecisato Riccardi - che ci siano le condizioni affinché gliistituti scolastici possano riaprire in modo definitivo".

"C'è poi il tema riguardante la montagna che non riguarda sologli impianti da sci. Certamente vanno evitate le situazionitroppo disinvolte avvenute alla fine della prima fase dellapandemia e che ci hanno portato nelle condizioni attuali. Se peròil Governo pare orientato a tenere chiusi gli impianti, nonpossiamo certo dimenticare che le strutture sciistiche dei Paesiconfinanti resteranno operative. Stando così le cose, perproteggere la nostra regione - ha proposto il vicegovernatore -andrebbe prevista la chiusura dei confini o l'obbligatorietà diquarantena per chi rientra da Slovenia e Austria".

"Infine c'è la somministrazione delle vaccinazioni Covid-19,un'operazione mai fatta prima. Intanto le campagne di test rapidiche stiamo effettuando in alcuni comuni stanno procedendopositivamente e al termine le valuteremo nei particolari".

Nel corso della seduta della III Commissione sono statipresentati alcuni provvedimenti della Giunta che fanno partedegli strumenti della manovra di bilancio 2021 (ddl 116, 117 e118) come la conferma anche per il 2021 delle misure di sostegnoalle persone non autosufficienti e alle loro famiglie,l'incremento a 140 euro per bimestre dell'importo perl'intervento di integrazione della Carta acquisti, la possibilitàdi utilizzo fino ai due terzi dei fondi per l'assunzione dipersonale a tempo determinato per gli enti gestori del Serviziosociale dei Comuni e le procedure di emanazione dei nulla ostaper le apparecchiature con sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Nel suo intervento il vicegovernatore con delega alla Salute hapresentato anche alcuni dati economici. "Nel 2020 l'importocomplessivo per il Sistema salute del Friuli Venezia Giulia èstato di 2 miliardi e 765 milioni di euro mentre quelloriguardante il 2021 è di 2 miliardi e 782 milioni. Guardandoinoltre alle previsioni di bilancio - ha sottolineato Riccardi inconclusione - abbiamo a disposizione 50 milioni di euro in più, 3dei quali destinati al sociale".ARC/RT/ma

