Salute: Riccardi, fattore umano fondamentale per futuro della sanità

Palmanova, 12 mag - "In questo momento nella lotta al Covid-19 è fondamentale tenere bassa la pressione ospedaliera e per riuscirci è necessario tenere in considerazione principalmente tre elementi: le mutazioni di virus, che danno origine alle varianti, l'andamento del contagio e la velocità della campagna vaccinale. In questo quadro le professioni infermieristiche assumono quindi un ruolo fondamentale e, per garantire il futuro del nostro sistema della salute, è necessario avviare una nuova stagione nella quale il fattore umano e le competenze professionali saranno fattori decisivi".



È questo il messaggio lanciato dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, durante l'incontro online "L'esperienza professionale dopo un anno di Covid: quali apprendimenti per la comunità infermieristica", organizzato dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Udine.



Il vicegovernatore ha quindi spiegato che "recentemente un dirigente infermieristico è stato nominato direttore del distretto più importante dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Si tratta di un segnale importante che conferma la volontà del servizio sanitario di mettere a fattor comune, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, le diverse esperienze professionali". ARC/MA/pph





