Ricerca: Mini Maker Faire punto contatto tra cittadini e scienza

Eventi gratuiti da venerdì 24 a domenica 26 maggio all'IcgebTrieste, 21 mag - La Mini Maker Faire è una manifestazione importante sia perché rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso verso Esof 2020 sia perché offre un'occasione di contatto tra i cittadini e la comunità scientifica triestina. Un tema, quest'ultimo, di grande interesse per la Regione che, anche attraverso il contributo offerto a questa manifestazione, intende favorire soprattutto nei confronti dei ragazzi l'avvicinamento alla scienza in modo divertente e accattivante e permettere a grandi e piccini di toccare con mano le applicazioni della ricerca scientifica.È questo il messaggio lanciato dalla Regione, rappresentata dall'assessore alle Autonomie locali, durante la presentazione dell'edizione 2019 della Trieste Mini Maker Faire che si articolerà tra sabato 25 e domenica 26 maggio al Centro internazionale di fisica teorica (Icgeb) di Miramare e sarà anticipata venerdì 24 maggio dallo Science Picnic.Nel corso della presentazione è stata evidenziata la particolare concentrazione di istituzioni e centri di ricerca del capoluogo regionale e rimarcata la necessità che queste si aprano al territorio e alla società civile per far comprendere ai giovani le prospettive e le potenzialità di un impiego nel campo scientifico, creando così anche una massa critica di soggetti che possa influire positivamente sulla politica a tutto tondo e coadiuvare l'impegno della Regione a favore del comparto scientifico.L'evento rappresenta, inoltre, un'occasione per far comprendere alle piccole e piccolissime imprese, che sono la spina dorsale del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia, l'importanza dell'innovazione e dell'aggiornamento tecnologico nell'ambito della competizione commerciale in un contesto ormai globalizzato.A dare il via all'evento sarà lo Science Picnic dal titolo Un Giorno con Leonardo che si svolgerà all'interno del campus del Icgeb Miramare dalle 9 alle 14 e il cui programma include incontri con scienziati, esperimenti e laboratori didattici per le scuole. Sabato e domenica, invece, entrerà nel vivo la Mini Maker Faire, una vera e propria festa dell'ingegno con centinaia di inventori provenienti dall'Italia e da diversi Paesi europei e alcune importanti realtà dell'animazione e della divulgazione scientifica da Spagna, Croazia e Slovenia, come il Science Centre di Lubiana Hiša eksperimentov e il FabLab.Hr croato.L'evento ospiterà esperimenti interattivi, spettacoli, incontri con divulgatori e scienziati su diversi argomenti, ma anche laboratori didattici e creativi e con l'animazione dal palco del fisico-ricercatore-prestigiatore Valerio Cappellini.Entrambe le iniziative sono a ingresso gratuito, hanno il patrocinio della Regione e dell'Università di Trieste e vengono coorganizzate dal Comune di Trieste con la collaborazione di proEsof. ARC/MA/fc