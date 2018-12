Maltempo: Riccardi riceve da Associazione Udinese Club 8 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 9 dic - "Grazie ai tifosi dell'Udinese e alla società per questo importante gesto di solidarietà. Anche in questa occasione dimostriamo di essere un popolo forte e generoso. E anche questa volta ricostruiremo quello che il maltempo in poche ora ha distrutto. Su questo la Regione è già al lavoro".Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ricevendo oggi, prima del fischio di inizio della partita Udinese-Atalanta alla Dacia Arena, la somma di 8 mila euro a favore delle popolazioni colpite dal maltempo raccolte dall'Associazione Udinese Club (Auc) tra i tifosi.A consegnare simbolicamente l'assegno è stato, alla presenza del direttore generale dell'Udinese Calcio Franco Collavino e del consigliere regionale Edy Morandini, Daniele Muraro, presidente della Auc, l'associazione che raccoglie 63 club e circa 8mila iscritti."La gran parte della raccolta è avvenuta a margine delle partite Udinese-Milan e Udinese-Roma e subito i tifosi hanno aderito con slancio - ha spiegato Muraro -; contiamo prima di Natale di avere ancora due occasioni per una colletta con l'obiettivo di arrivare alla quota di diecimila euro". ARC/EP