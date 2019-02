Lavoro: Bini-Rosolen, 19/2 incontro con categorie e sindacati su crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 5 feb - L'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e la collega con delega al Lavoro Alessia Rosolen hanno convocato, nella giornata di martedì 19 febbraio, i rappresentanti delle categorie economiche e di tutte le sigle sindacali: oggetto dell'incontro, che si terrà a Trieste nella sede regionale di via Trento, l'esame delle diverse situazioni di crisi aperte nel capoluogo.Individuare soluzioni capaci di rilanciare lo sviluppo delle imprese diventa infatti imprescindibile ai fini della salvaguardia di quel migliaio di lavoratori e lavoratrici oggi a rischio."Trieste è una città dalle straordinarie potenzialità - ricorda l'assessore Bini - che però sta attraversando una stagione di luci e ombre: se, in un quadro di costante crescita del turismo, si stanno schiudendo prospettive sempre più interessanti legate alle potenzialità del porto, cui si aggiungono le opportunità derivanti da Esof 2020, l'altra faccia della medaglia è rappresentata da una serie di crisi industriali.""L'Amministrazione regionale, che ha attivato tutti i più opportuni strumenti di sostegno all'economia del Friuli Venezia Giulia, ritiene ora fondamentale ragionare in un'ottica di sistema, per rendere la città protagonista della quarta rivoluzione industriale. Di conseguenza, anche raccogliendo l'invito dei rappresentanti dei lavoratori - prosegue l'assessore alle Attività produttive -, abbiamo inteso mettere intorno allo stesso tavolo parti sociali, istituzioni e Autorità portuale per fare il punto della situazione e ragionare insieme su quali iniziative adottare."All'incontro, in programma presso la direzione delle Attività produttive in via Trento 2 alle ore 13.00, sono stati convocati Comune di Trieste, Camera di Commercio Venezia Giulia, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Federalberghi, referenti di Cgil, Uilm, Cisl, Ugl, Failms, Usb, Consorzio di sviluppo locale area giuliana e Autorità di sistema portuale dell'Adriatico orientale. ARC/PPD/dfd