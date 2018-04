Imprese: bando area crisi Isontino, richieste superiori a budget

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 19 apr - Si è chiuso lo scorso 12 aprile il secondo bando Por Fesr 2014-20 emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e rivolto all'area di crisi diffusa dell'Isontino.A disposizione quasi 1,5 mln di euro per agevolare gli investimenti nel settore della nautica da diporto e della metalmeccanica, oltre che le consulenze per le imprese del settore manifatturiero.Buona la risposta del territorio che ha riguardato 19 imprese per un importo complessivo del contributo richiesto superiore al budget disponibile.ARC/COM/Red