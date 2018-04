Giovani: 21/4 a Udine presentazione piano regionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 19 apr - Si terrà il prossimo 21 aprile alle 9, al Polo economico dell'Università di Udine, in via Tomadini 30, la conferenza regionale dei giovani del Friuli Venezia Giulia.L'incontro, moderato da Patrizia Pedrini dell'Università di Firenze e organizzato dalla Consulta regionale dei giovani in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e la Scuola internazionale superiore studi avanzati (Sissa) di Trieste, punta ad approfondire la conoscenza del mondo giovanile e a rendere disponibili informazioni aggiornate sull'argomento.Durante la giornata saranno presentati i risultati di un'attività di studio sulla condizione dei ragazzi in regione, svolta negli scorsi mesi dagli organizzatori della Conferenza, e alcuni progetti virtuosi in tema di politiche giovanili realizzati da diverse realtà territoriali.Dopo i saluti istituzionali verrà illustrato il piano regionale dei giovani Fvg a cura di Cinzia Bredeon del servizio istruzione e politiche giovanili della Regione, a cui seguirà la restituzione dei risultati del rapporto sul punto di vista dei giovani in Friuli Venezia Giulia.Per iscriversi online e per consultare il programma è necessario accedere al sito internet www.regione.fvg.it. ARC/LP/fc