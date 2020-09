Esof2020: Regione, conoscenza non può prescindere dall'etica

Trieste, 2 set - Non esiste libertà senza conoscenza e lo stesso processo di conoscenza deve essere declinato attraverso i principi dell'etica. Questi sono i valori che dobbiamo fare nostri, anche nel dibattito scientifico. Valori ai quali ci siamo affidati in regione nell'affrontare la pandemia.



Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia in occasione dell'apertura della nona edizione dell'Euro Science Open Forum Esof che si tiene nel capoluogo giuliano fino a domenica 6 settembre. Alla cerimonia inaugurale hanno presenziato anche il vicegovernatore e gli assessori regionali all'Istruzione, al Patrimonio, alla Difesa dell'Ambiente e alle Autonomie locali.



Come ha evidenziato il massimo rappresentante dell'Amministrazione regionale, sono stati gli esperti scientifici del territorio a fornire alla struttura sanitaria locale il miglior supporto nel contrastare gli effetti del Covid-19, in un quadro generale in cui le istituzioni internazionali sono mancate, dando spesso disposizioni contradditorie e inadeguate.



A tal riguardo il governatore ha attribuito un importante riconoscimento alla cosiddetta attività di corsia, di chi sul territorio e negli ospedali ha preso in carico e curato i pazienti in un contesto nel quale, come è stato rimarcato, vanno stigmatizzati gli atteggiamenti di coloro i quali negano l'esistenza della pandemia o manifestano contro l'utilizzo dei dispositivi di protezione.



In ordine a Esof2020, la Regione ha sottolineato come questa di oggi non rappresenti esclusivamente l'inaugurazione di un evento, ma l'inizio di un percorso che vede il Friuli Venezia Giulia protagonista del proprio sviluppo attraverso la ricerca, investendo nella capacità di attrarre intelligenze e talenti da tutto il mondo. ARC/GG



