Covid: Riccardi, azioni per mantenere terapia intensiva a Gorizia

Trieste, 25 nov - "Si stanno perseguendo tutte le azioni e leriorganizzazioni possibili per mantenere attiva la terapiaintensiva anche a Gorizia".

Lo ha detto oggi in Aula il vicegovernatore con delega allaSalute del Fvg, Riccardo Riccardi, durante la seduta delConsiglio regionale.

"Nella prima fase della pandemia - ha spiegato Riccardi - laterapia intensiva di Gorizia è stata destinata a pazientiCovid-19 in un'ottica di risposta complessiva del sistemaregionale al fabbisogno di numeri di posti lotto; anche nellafase 1 la terapia intensiva in realtà era disponibile solo perpazienti Covid-19 e non per altre patologie. Asugi sta vagliandotutte le possibili soluzioni per scongiurare questa eventualitàche verrà adottata solo qualora la necessità di posti letto interapia intensiva per Coronavirus divenisse pressante come nellaprima fase; situazione che, al momento attuale, non si staverificando".ARC/LP/ma

