Covid: in Fvg 696 nuovi casi (55 pregressi) 6.910 tamponi 16 decessi

Trieste, 25 nov - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono statirilevati 696 nuovi contagi (il 10,07 per cento dei 6.910 tamponieseguiti) e 16 decessi da Covid-19. Delle nuove positivitàodierne 55 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratoriprivati dal 5 al 23 novembre.

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute,Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'iniziodella pandemia ammontano in tutto a 26.285, di cui: 6.470 aTrieste, 11.302 a Udine, 4.998 a Pordenone e 3.185 a Gorizia,alle quali si aggiungono 330 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione sono 13.813. Rimangono 54 i pazientiin cura in terapia intensiva e salgono a 588 i ricoverati inaltri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 715, con laseguente suddivisione territoriale: 286 a Trieste, 244 a Udine,158 a Pordenone e 27 a Gorizia. I totalmente guariti sono 11.757,i clinicamente guariti 277 e le persone in isolamento 12.894.ARC/MA

