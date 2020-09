Autonomie locali: domani Cal si esprime su due comprensori montani Fvg

Udine, 29 set - Il Consiglio delle Autonomie locali si riunirà in video conferenza domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 9.00 per discutere di comprensori montani.



All'ordine del giorno, infatti, oltre all'approvazione del verbale della seduta precedente, vi è la votazione di un parere urgente sulla proposta di legge n.108 avente ad oggetto Norme urgenti per la costituzione di due comunità di montagna nella zona montana omogenea della destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della Legge regionale 20 dicembre 2002 n.33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). ARC/SSA/ma



