Agroalimentare: serve più elasticità norme in supporto a sostenibilità

Spilimbergo, 25 set - Il valore della sostenibilità agricola spesso cozza di fronte alla poca flessibilità delle norme nazionali in materia. Questo aspetto rappresenta un ostacolo che rischia di mettere in discussione il tentativo di avere a disposizione sistemi che il mercato attualmente sta richiedendo in maniera sempre maggiore.



Su questo concetto si è soffermato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando oggi a Spilimbergo alla rassegna "Alimentazione: tra ambiente e società" organizzata dal Comune che ha visto al tavolo dei relatori anche i rappresentanti dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica e di Agrifood Fvg.



Di fronte alla convinzione secondo cui le superfici in cui è possibile mettere in atto agricoltura sostenibile sono in riduzione, questo assunto non corrisponde a realtà per il Friuli Venezia Giulia: all'interno delle foreste, le superfici dedicate a questo specifico ambito sono in crescita del 10 per cento. Su questo tema per l'esponente dell'esecutivo il problema sta a monte, in una legislazione troppo rigida che prevede l'inviolabilità di ciò che diventa foresta, quando invece in questo settore ci sarebbero ampi margini di manovra ad esempio per la zootecnia sostenibile.



Si è cercato poi di ragionare su quali siano le disponibilità di terreni in Friuli Venezia Giulia per ospitare i diversi tipi di coltivazione, evidenziando come le superfici vitate siano di gran lunga superiori alla media nazionale. Un problema, questo, che si ripercuote sul resto delle produzioni, spesso destinate al consumo animale.



Infine l'assessore si è soffermato sulla necessità di poter identificare i prodotti che derivano da materie prime locali in un mercato che spesso ne utilizza altre provenienti da diverse zone dell'Italia e del mondo. A tal proposito è stato introdotto il marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia" che permette di dare riconoscibilità e tracciabilità ai prodotti locali. ARC/AL





