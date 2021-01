Agenda digitale: Callari, Commissione diventi ordinaria

Udine, 20 gen - "Rendere ordinaria, come tutte le altre, lacommissione speciale Agenda digitale della Conferenza delleRegioni e delle Province autonome in considerazione del rilievostrategico delle attività trattate e delle competenze di cuidispone. La richiesta verrà sottoposta nella prossima Conferenzae intende così valorizzare uno strumento fondamentale in unmomento in cui il digitale è una priorità".È la proposta presentata dall'assessore ai Servizi informatividel Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, nella sua veste dicoordinatore della Commissione speciale Agenda digitale dellaConferenza delle Regioni e Province autonome, riunitasi stamanein modalità telematica."L'anno appena trascorso, dopo i primi due mesi volti aconsolidare le attività avviate nel 2019, ha dovuto fare i conticon la pandemia che ha definitivamente acclarato l'importanzaassoluta del digitale, senza il quale in questi mesi sarebbestato impossibile studiare, lavorare e mantenere in piedil'economia, la democrazia e la socialità", ha indicato Callari,rimarcando l'impegno e le numerose attività svolte su questi temidalla Commissione.Banda ultra larga e passaggio a PagoPa sono stati alcuni deglialtri temi affrontati nella seduta online e sui quali Callari hasottolineato la necessità di convocare, nella prossimaCommissione, il ministro competente.Sulla prima tematica, l'esponente della Giunta Fedriga haevidenziato le difficoltà legate alla posa della fibra ottica. "Ilavori - ha sottolineato - hanno subito un rallentamento dovutoall'eccessiva burocratizzazione delle procedure, soprattuttoquelle che si snodano tra il Mise e la Commissione Europea e,viste le criticità dovute anche alla mancanza di risposte daparte del Governo, è necessario convocare quanto prima ilministro competente". Fra i punti all'odg anche gli aggiornamenti sugli accordi fraRegioni e il Ministero dell'Innovazione e la Digitalizzazione sulFondo innovazione istituito dal decreto Rilancio per iniziative asupporto degli enti del territorio per la digitalizzazione dialcuni servizi (PagoPa, Spid, AppIo). Sul punto, è emersa lanecessità di produrre un documento per una condivisione e unarisoluzione delle problematiche emerse nel passaggio, previstoentro il prossimo 28 febbraio, dei Comuni sulla piattaformaPagoPa. Infine la commissione ha affrontato il tema dell'utilizzo edell'accesso alle banche dati relative all'Anagrafe nazionaledella popolazione residente (Anpr) da parte delleRegioni/Province Autonome.Oggi le Regioni hanno infatti accesso a dati che prima dellapandemia non erano disponibili; "l'esigenza - secondo Callari - èquindi di rendere quelle informazioni stabilmente accessibilialle Regioni".ARC/LP/dfd

