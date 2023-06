Vini e spirits: quali sono le tendenze del 2023?

Il mondo di vini e spirits è in continua evoluzione, e il 2023 porta con sé una serie di nuovi trend che stanno influenzando il settore. Mentre l'acquisto di vini online continua a crescere, sono evidenti anche alcune direzioni significative che riflettono i gusti dei consumatori appassionati dell’universo beverage. Vediamo insieme quali sono le tendenze vini e spirits 2023.

Acquisto di vini online: comodità a portata di clic

L'acquisto di vini online è diventato sempre più popolare: i siti e le app specializzate, sono ormai in grado di suggerire vini e spirits in base alle preferenze di ogni individuo, rendendo l'esperienza di acquisto ancora più personalizzata e soddisfacente.

Parallelamente, l'interazione diretta con gli esperti del settore è diventata più accessibile attraverso i servizi di assistenza clienti altamente specializzati.

Inoltre, la crescita dell'e-commerce ha reso possibile l'accesso a una vasta selezione di vini online che altrimenti potrebbero essere difficili da trovare nei negozi fisici. I consumatori possono scoprire etichette uniche, ampliando così le proprie conoscenze e stuzzicando il palato con nuovi sapori. Tra le tendenze nel mondo dei vini e degli spirits 2023, questa sembra quella destinata a consolidarsi e sta trasformando il modo in cui le persone acquistano e apprezzano il beverage.

Liquori, amari e digestivi: il fine pasto è promettente

Oltre ai vini, anche i liquori, gli amari e i digestivi continuano a guadagnare terreno. Queste bevande alcoliche aromatiche, particolarmente apprezzate per i loro sapori unici e la loro versatilità, sono ideali a fine pasto, ma rappresentano anche la scelta giusta per aggiungere un tocco in più ad un momento di relax o per dare un twist inaspettato a numerosi cocktail. Con o senza ghiaccio, da soli o in compagnia, è sempre il momento giusto per gustare un’ottima grappa, un sorso di genziana o un classico amaretto. Non a caso il numero di appassionati di spirits è in costante aumento. Inoltre, l'innovazione nel settore degli spirits sta portando a una varietà di nuovi prodotti e esperienze che esaltano le eccellenze del Made in Italy.

Le bollicine: il fermento continua

Le bollicine sono un classico intramontabile che si conferma anche tra i trend dell’anno.

Oltre alle tradizionali opzioni di Champagne e Prosecco, sempre più consumatori stanno scoprendo spumanti provenienti da regioni vinicole emergenti. Cantine locali e produttori artigianali stanno ottenendo riconoscimenti per la loro produzione di bollicine di alta qualità, offrendo alternative interessanti e sorprendenti ai classici più conosciuti. Dalle bollicine italiane dolci e fruttate agli spumanti Metodo Classico con un raffinato perlage, il consumo di questa tipologia di vini è in costante crescita e sono sempre più richiesti anche all’estero, essendo in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

Oltre alla loro versatilità come bevanda da brindisi, le bollicine stanno conquistando anche nuovi spazi come protagonisti di cocktail e mixology. Bartender creativi stanno sperimentando con gli spumanti, per creare cocktail rinfrescanti e innovativi che combinano l'eleganza delle bollicine a gusti audaci e creativi. I trend del 2023 confermano il ruolo delle bollicine come assolute protagoniste nel mondo delle bevande alcoliche.

Vini biologici: l'attenzione alla genuinità

La consapevolezza sulla tutela dell’ambiente cresce e investe anche il mondo dei vini. Sempre più persone orientano le proprie scelte di acquisto verso vini prodotti in modo biologico e senza l’uso di sostanze dannose per la natura e per l’uomo. I vini biologici, ottenuti da uve coltivate senza pesticidi o fertilizzanti chimici, hanno l’obiettivo di preservare la biodiversità e la fertilità dei campi e per questo rappresentano oramai una scelta comune per i consumatori che desiderano ridurre l'impatto ambientale dei loro acquisti e che sono più attenti a un’alimentazione sana.

Formato Bag in Box e Ready to Drink: praticità e qualità

Il formato di vino bag in box e le bevande Ready to Drink puntano tutto sulla praticità senza rinunciare alla qualità. La soluzione del vino Bag in Box permette di acquistare il vino all’interno di una box fornita di un piccolo rubinetto, da consumare con calma, versare comodamente senza dover aprire una bottiglia intera e poter conservare più a lungo. Solitamente, il packaging è realizzato in materiali riciclabili ed è l’ideale per chi desidera avere una bevanda di qualità sempre a portata di mano, ma con un occhio anche al risparmio.

Giordano Vini si distingue come un brand affidabile e di qualità, con una vasta selezione di prodotti che rispondono a queste tendenze. Che siate appassionati di vino online, amanti delle bollicine, sostenitori dei vini biologici o semplicemente desideriate esplorare nuovi spirits, non vi resta che visitare il sito web e lasciarvi guidare alla scoperta di un mondo di eccellenza enologica.