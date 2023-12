X Factor, la finale: il regolamento, i cantanti in gara, i duetti, i favoriti e tutto ciò che sappiamo (esclusa l’incognita Morgan)

Il suo nome non viene mai pronunciato né dalla produzione né dai finalisti, nonostante da giorni si rincorrano voci relative a una sua possibile incursione durante la finale. Le ha riferite anche Fiorello nel suo VivaRai2: «Secondo alcuni potrebbe tornare per la finale di X Factor», ha detto lo showman. A X Factor non confermano ma neppure smentiscono. È chiaro: è Morgan il convitato di pietra della finalissima della diciassettesima edizione del talent show di Sky, che andrà in onda oggi - in streaming su Now e anche in chiaro su Tv8 - alle 21.15. Ci sarà o no? Chi lo sa. Gli ospiti ufficialmente annunciati sono altri: Myss Keta duetterà con Maria Tomba, i francesi Ofenbach accompagneranno Sarafine, Francesco Gabbani canterà con Il Solito Dandy, Omar Pedrini affiancherà gli Stunt Pilots. E poi a travolgere lo studio ci penserà l’energia contagiosa di Gianni Morandi, un gigante della musica italiana con ben sessant’anni di carriera alle spalle, oltre 600 canzoni incise e 53 milioni di dischi venduti.