Tumore al colon, nuovo sintomo individuato dai medici. Lo studio: «Casi in aumento anche nei giovani»

Tumore al colon, casi in aumento per gli under 40. A lanciare l'allarme è il dottor Michael Cecchini, co-direttore del programma colorettale presso il Center for Gastrointestinal Cancers e oncologo medico presso lo Yale Cancer Center. Il motivo per cui la malattia è in espansione non è noto. «Gli esperti pensano che si tratti di qualcosa di legato allo stile di vita e all'ambiente, ma non abbiamo ancora la certezza», ha detto Cecchini. Intanto, i medici sottolineano l'importanza della prevenzione anche nei soggetti più giovani. Attenzione quindi ai segnali di pericolo. E c'è un sintomo in particolare che ha attirato l'attenzione degli studiosi.

Cancro di Kate, una 38enne londinese e lo stesso tumore: «Quel reflusso, poi la terribile scoperta»