Temptation Island, gli ultimi falò e le altre coppie: Daniele spacca tutto. Perla e Mirko fine definitiva: la mossa social del padre di lui verso Greta

Finisce oggi il viaggio nei sentimenti delle sette coppie di Temptation Island. Stasera in tv, alle 21.40 su Canale 5 vedremo l'ultima puntata del reality di Mediaset condotto da Filippo Bisciglia. Le coppie rimaste in gara sono solamente quelle formate da Ale e Federico e Vittoria e Daniele, gli altri hanno tutti già abbondato il programma (chi insieme chi da solo). Dal profilo Instagram di Temptation si capisce che qualcuno stasera chiederà un falò in anticipo. Stasera scopriremo anche cosa è successo agli altri protagonisti a un mese di distanza dalla fine del reality. vediamo dunque insieme le anticipazioni.