Svezia nella Nato, ok della Turchia all'adesione: cosa succede ora? Gli scenari (con il nodo Ungheria di Orbàn)

Anche la Turchia dice si alla Svezia nella Nato. A quasi due anni dal via libera dell'Alleanza Atlantica ad accogliere la richiesta di Stoccolma (e a un anno dall'ingresso della Finlandia), la Grande Assemblea Nazionale Turca ha approvato lo sblocco dello stallo. A Bruxelles si è chiuso uno dei capitoli più spinosi degli ultimi due anni all’interno della Nato: lo stop turco sulla ratifica del protocollo di adesione della Svezia all’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, ma un altro rischia di diventare ancora più imbarazzante. Mentre la Grande Assemblea Nazionale Turca si preparava a ratificare il protocollo di adesione di Stoccolma sei mesi dopo l’intesa decisiva tra i leader dei due Paesi al vertice Nato di Vilnius, il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orbán, ha reso noto di aver invitato il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, a Budapest per “negoziare l’adesione della Svezia alla Nato“. L'unanimità necessaria perché la Svezia entri definitivamente nella Nato passa necessariamente per il voto del parlamento ungherese, ora più che mai diventato ago della bilancia atlantica.