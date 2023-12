Superbonus senza proroga, cosa può cambiare con il Milleproroghe o provvedimento ad hoc. Ecco come sarà nel 2024

Superbonus. Nessuna modifica con la manovra. La commissione Bilancio al Senato ha chiuso l'approvazione degli emendamenti senza nessun intervento sull'ipotesi di proroga. La proposta di prevedere un nuovo "Stato di avanzamento dei lavori" che permetta di contabilizzare tutti quelli dell'anno, a questo punto avrebbe uno spiraglio per essere accolta in sede di decreto Milleproroghe.

Dalle pensioni di medici e maestri al Superbonus non prorogato: ecco tutti gli emendamenti approvati

Sul Superbonus «tutta la notte abbiamo atteso dal ministero che ci fosse un segnale, che alla fine sulla manovra non è arrivato. Adesso sulla manovra non ci sono più spazi», ha detto il relatore della manovra, il senatore di Forza Italia Dario Damiani. Che ha confermato che resta in piedi l'ipotesi del Milleproroghe: «Capisco io oggi che se non c'è stata questa possibilità qui in manovra, alla fine si possa lavorare su quest'altra possibilità, vediamo». «Il segretario del partito Tajani - ha aggiunto - , sta anche lui interagendo all'interno del governo per cercare solo questa soluzione non onerosa, chiamiamola tecnica» del Sal straordinario.

Ma c'è anche l'ipotesi di un provvedimento ad hoc. «Questi giorni e queste ore sono state un momento di confronto con il governo e i vari ministeri ma soprattutto col Mef, abbiamo affrontato più volte questo tema e l'ipotesi su cui da subito ho lavorato, quello del Sal straordinario senza proroghe e senza onerosità sul 2024, che andava un pò incontro ai paletti messi dal Mef, può essere calzante e vedere la luce. Lo può essere entro la fine dell'anno, non per forza col Milleproroghe che avrebbe delle difficoltà, ma c'è l'ipotesi di un provvedimento ad hoc», dice infatti il senatore Guido Quintino Liris (sponde FdI), relatore della manovra.

Ma al netto di possibili interventi da qui ai prossimi appuntamenti legislativi, come cambierà il Superbonus a partire dal prossimo anno?