In principio dovevano saper mandare la sfera nella rete, la palla a spicchi nel canestro o la pallina bianca dentro la buca. Oggi per essere al passo coi tempi agli atleti sono richieste anche doti manageriali, perché da semplici sportivi si sono trasformati in aziende capaci di fatturare milioni di euro ogni anno. Lo stipendio non è però la parte principale della dichiarazione dei redditi, poiché i guadagni ottenuti fuori dal campo hanno superato gli ingaggi assicurati dai club.

Cifre astronomiche a qualsiasi livello, basti pensare alle due notizie che hanno sconvolto in settimana l’economia sportiva. Al ventinovenne golfista basco John Rahm, numero 3 del mondo e vincitore dell’ultimo Masters di Augusta, gli arabi avrebbero garantito un assegno da 550 milioni di dollari in tre anni (di cui 300 già al momento della firma, ma essendo le cifre non confermate il condizionale è d’obbligo) per fargli lasciare il Pga Tour e farlo accasare nella Liv, il circuito finanziato dal fondo sovrano di Riyad. Nella Mlb i Los Angeles Dodgers hanno invece assicurato al ventinovenne giapponese Shohei Ohtani un ingaggio di 700 milioni di dollari per dieci anni, record assoluto per la lega statunitense del baseball, dove al massimo uno stipendio annuo si era spinto fino a 43 milioni e un accordo decennale fino a 426.

