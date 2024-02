Sanremo 2024, chi sarà il vincitore? Le quotazioni delle scommesse: Geolier sul podio con Angelina Mango, Annalisa scende al terzo posto

Chi vincerà Sanremo 2024 secondo i bookmaker? Geolier si impone nella seconda serata del Festival e sale sul podio per la vittoria finale: in una notte la quota del rapper napoletano è scesa da 6,50 a 3,75 su Snai. Dopo la serata che ha aperto il voto alle radio e al pubblico, la classifica Sisal vede Annalisa scendere in terza posizione e lasciare il posto a Geolier, la cui vittoria è ora quotata a 3,50. Il rapper di Secondigliano, infatti, ha dimostrato di saper battere ogni barriera linguistica per arrivare direttamente al cuore degli ascoltatori e confermato di essere uno dei nomi di spicco della gara sanremese di quest’anno.