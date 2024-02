Sanremo 2024, scaletta, cantanti, canzoni, conduttori, ospiti: tutto quello che vedrete dal 6 febbraio

Tutto pronto per Sanremo 2024. Dal 6 al 10 febbraio 2024, Amadeus torna per il quinto anno consecutivo al Teatro Ariston da dove il Festival sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Trenta artisti in gara (27 cantanti scelti e 3 vincitori di Sanremo Giovani) con 30 canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata. Ecco tutto quello che vedrete.

Sanremo 2024, i testi delle canzoni in gara al Festival: da Alessandra Amoroso ai The Kolors