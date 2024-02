TuttoSanremo minuto per minuto, «A Sanremo più nasi che fiori» è il momento di ​Teresa Mannino

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore di mettersi il cappellino con il becco arancione e con le mani, appunto, " far qua-qua-qua"... Volando psichedelici con le note di Demis Roussos planiamo non su braccia tese, caro Lucio di questi tempi meglio evitarli, ma su palchi arati di note. Sì perché gli agricoltori e i loro trattori restano fuori dall'Ariston aspettando che Amadeus legga un loro comunicato. Anzi, se state scrollando questa eroica diretta di venerdì mattina, scriveteci per farci sapere se dopo l'Aristonello qualcuno ha letto o meno le rivendicazioni degli amici contadini. Se invece è ancora giovedì preparatevi a entrare in campo, sta per iniziare un'altra grande serata del Festival della Canzone Italiana. Ah, signora, ha controllato le pantofole a suo marito? Mi raccomando, niente pubblicità occulta...

Teresa Mannino irrompe all'Ariston

«A Sanremo più nasi che fiori» è il momento di ​Teresa Mannino che fa impazzire il pubblico. In particolare la "Curva Sud" ovvero una nutrita presenza di spettatori siciliani che mostrano la bandiera dell'Isola in galleria.