TuttoSanremo minuto per minuto, fischi a Geolier: protestano anche i "NeoBorbonici"

Se state già pensando a Sanremo 2025 e alla prima scaletta scritta da Marco Mengoni siete degli irriducibili del Festival e per questo meritate rispetto. Ma ancora di più lo merita Amadeus che, questa sera, chiude la sua esperienza da direttore artistico con numeri che anagrammano il trionfo. Tra poco scopriremo la/il/le/i vincitori della festa musicale più amata degli italiani [inserire qui nome vincitore, intanto chi legge prima delle 2 pazienti qualche ora], intanto mentre applaudiamo Amadeus, Fiorello e tutti quelli che hanno inteattenuto il Paese per quasi una settimana. E visto che non siamo Chat GPT e che applaudire e scrivere allo stesso tempo non si può fare, poggiamo i sentimentalismi sulla scrivania e saltiamo per il tuffo in questa ultima serata del Festival della Canzone Italiana.

Fischi a Geolier, protestano i neoborbonici

Il Movimento neoborbonico ha chiesto interventi da parte dell'ordine dei giornalisti e della Rai per delle presunte offese razziste ricevute dal rapper Geolier. «Durante la conferenza stampa di Geolier dopo la serata delle cover a Sanremo - si legge in una nota dei neoborbonici - una giornalista gli ha chiesto se si sentiva a disagio per aver 'rubatò una vittoria che avrebbero meritato altri. Il giovane rapper napoletano ha risposto, con evidente e giustificato imbarazzo, che lui si è solo esibito, che ha moltissimi fans e che quella usata era 'una brutta parolà». Dunque, i neoborbonici «hanno chiesto alla Rai e all'ordine dei giornalisti di intervenire perché si tratta, evidentemente, di una tesi discriminatoria contro Napoli e il ragazzo di Secondigliano».

Geolier, la città dove è più ascoltato non è Napoli