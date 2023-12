Sanremo 2024, Amadeus: «Alle 13.30 al Tg1 la lista ufficiale dei cantanti in gara», i nomi. E si parla di un ritorno dei Jalisse

A poche ore dall'annuncio dei Big in gara a Sanremo 2024, sale in rete la febbre dell'attesa e impazza la girandola delle indiscrezioni. A contribuire, lo stesso Amadeus che ha postato sulle sue storie di Instagram un video che lo ritrae mentre prepara la lista. «Ora basta pensare, scriviamo. Scriviamo l'elenco dei cantanti in gara», dice con penna e foglio alla mano. «Domani al Tg1 (oggi, ndr), alle 13.30, adesso non potete guardare quello scrivo», aggiunge chiudendo con la mano l'obiettivo della telecamera.