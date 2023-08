Salario minimo adottato nell'Ue da 22 Paesi: un abisso dai 2.508 euro del Lussemburgo ai 399 della Bulgaria

Il salario minimo che tanto fa discutere la politica in Italia è previsto in 22 Paesi su 27 dell'Unione Europea, dopo che anche Cipro, dal primo gennaio di quest'anno, si è unito al club. L'isola ha adottato l'indicazione di una soglia minima per le retribuzioni di 940 euro al mese e rientra così tra i 14 Paesi al di sotto della soglia dei mille euro. L'indicazione di un minimo legale è prevista per gli Stati membri da una direttiva del 2022 che prevede quest'obbligo, a meno che la contrattazione collettiva non copra almeno l'80% dei lavoratori. Ed è questo il caso dell'Italia, che può scegliere se adottare o meno un minimo legale. Gli altri paesi dell'Ue senza una soglia nazionale per i salari sono Danimarca, Austria, Finlandia e Svezia.

