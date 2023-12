Roberto Scarnecchia, l'infarto e la richiesta di aiuto: ecco chi l'ha salvato (e come). «Non siate indifferenti»

Un gesto apprezzato. Sta bene Roberto Scarnecchia, l'ex calciatore colpito da infarto domenica scorsa sulle scale del Duomo di Milano, ma ha ancora in mente gli attimi passati e il giovane medico che lo ha visto e soccorso. «Quello che ha fatto mi è piaciuto molto - dice all'Adnkronos dal suo letto d'ospedale, l'Auxologico San Luca di Milano, dove l'ex calciatore di Roma e Milan, oggi chef, si trova ricoverato dopo un'angioplastica - oggi non ci si avvicina più a una persona che non sta bene».