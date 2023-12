Roberto Coppola, chi è il 43enne ritrovato dopo 7 anni in Texas: l'ultimo avvistamento in Canada, l'appello della madre: cosa è successo

L'ultima volta che sentì suo figlio Roberto Coppola, all'epoca 36enne, fu il 2 luglio del 2016. Roberto viveva a Calgary, in Canada. Da quel giorno mamma Anna non seppe più nulla di lui e ne denunciò la scomparsa. Ora, dopo sette anni, arriva una notizia confortante: Roberto è stato ritrovato, non in Canada ma in Texas. La polizia di Stato di Milano, che su input dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse aveva avviato lo scorso agosto una nuova attività investigativa sul caso dell’uomo, è stata informata dall’Interpol di Washington DC “che il signor Roberto Coppola è vivo e si trova in buone condizioni di salute”.