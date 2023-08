Agosto è un mese ricco di appuntamenti per i pagamenti dell'Inps relativi a una serie di prestazioni sociali, con alcune modifiche rispetto ai mesi precedenti. Da questo mese, infatti, scatta lo stop al Reddito di cittadinanza per 159mila famiglie (altre 40mila saranno coinvolte nelle prossime settimane), i cosiddetti "occupabili" più coloro su cui verrà fatto un approfondimento con la presa in carica dai servizi sociali (sempre che ci sia tutto il personale a disposizione per farlo). Il Reddito, però, verrà ancora erogato a centinaia di migliaia di famiglie. Tra le altre prestazioni ci sono le pensioni, la Naspi e l'Assegno unico: ecco tutte le date da segnare sul calendario.