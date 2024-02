Caos in Moldavia e guerra ibrida con la Nato, il piano di Putin ​con l'annessione della Transnistria

Cerchiate sul calendario il 29 febbraio. Perché potrebbe essere il giorno in cui Putin annuncerà l'annessione della Transnistria alla Russia. Il suo discorso è già programmato all'Assemblea federale russa. Si attende solo che la regione separatista filo-russa formalizzi il referendum in occasione del Congresso dei Deputati, previsto per il 28 febbraio. Una mossa che potrebbe gettare nel caos la Moldavia e portare a una guerra ibrida con la Nato.

Ucraina, alta tensione con la Moldavia: la Transnistria pronta a chiedere l'annessione con la Russia. Ue: «Non tollereremo violazioni»