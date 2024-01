Boeing 737 Max, il portellone fissato con 4 viti. E tre spie d'allarme nei giorni precedenti: cosa non torna nell'incidente di Alaska Airlines

Il portellone fissato con sole quattro viti. E una serie di spie luminose nei giorni precedenti all'incidente che segnalavano la depressurizzazione all'interno della cabina. Sono solo due dei problemi attenzionati dall'NTSB, l'istituzione che negli Usa indaga sugli incidenti ai trasporti, dopo che venerdì una parte della fusoliera del Boeing 737 Max 9 di Alaska Airlines è esploso in volo sull'aereo che collegava Portland con Ontario, in California, e che in quel momento volava a poco meno di cinquemila metri di altezza (4.876) e a una velocità di 711 km/h. La perdita di pressione è avvenuta dopo che si è staccata una sezione della fusoliera destinata a "tappare" lo spazio in cui doveva essere installata un'uscita di emergenza. Il risultato è stato quel buco impressionante nella cabina principale dell'aereo le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.