Pensioni settembre 2023: aumenti, trattenute e conguagli. Cosa aspettarsi sul cedolino

Arrivano le prime novità sul cedolino della pensione di settembre 2023. Tra dieci giorni chi riceve l'assegno mensile comincerà a ricevere il cedolino dell'Inps tra aumenti e trattenute. Le pensioni di settembre 2023 saranno pagate seguendo il consueto ordine alfabetico per il ritiro alle poste. Chi lo riceve direttamente sul conto corrente bancario non dovrà fare nulla. Per il ritiro in contanti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, è possibile rivolgersi agli uffici postali presenti sul territorio.