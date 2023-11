Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Canale 5 stravince con la Champions League. Gentili a suo agio, Floris interessa, Marcuzzi fa ballare

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di martedì 28 novembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, serie, film e informazione. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della serie Circeo, su Canale 5 invece è tornato il caldio: ieri è stata trasmessa la partita di Champions League tra Milan-Borussia Dortmund. Come è andata a finire? Vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.